Bison Futé classe la journée de samedi orange en Auvergne-Rhône-Alpes dans les deux sens de circulation.

Dans le sens des départs, il sera conseillé d'éviter l'A6 au nord de Lyon entre 10h et 13h et l'A43 entre Lyon et Chambéry de 9h à 16h.

Dans le sens des retours, la circulation pourrait être compliquée entre 7h et 16h sur l'A43 et entre Lyon et Beaune, sur l'A6, de 10h à 16h.

A noter que les journées de vendredi et dimanche seront classées vertes.