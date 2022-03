Près de Lyon : le radar sonore de Bron inauguré ce jeudi pour "susciter des prises de conscience"

Il s’agit pour l’instant d’un outil pédagogique. A l’angle de l’avenue Camille-Rousset et de la rue Ampère de Bron, le “radar” sonore de Bron a été inauguré ce jeudi, en présence du maire de Bron Jérémie Bréaud, et de Pascal Berteaud, Directeur général du CEREMA. Ce centre d’études porté par le Ministère de la Transition Ecologique va récolter pendant la phase de test les données sonores du radar, pour déterminer plus tard la limite à ne pas franchir pour éviter une contravention. Cette expérimentation prendra fin en mai.

“Doté de plus de 52 microphones acoustiques semblables à ceux présents dans les téléphones, le radar sonore va suivre la source de bruit sur plus ou moins 20 mètres,” explique Philippe Dunez, chargé d’études en acoustique et vibrations au CEREMA. “La scène pourra être suivie à l’aide de plusieurs caméras, et une intelligence artificielle enregistrera les plaques d’immatriculation que ce soit à l’avant ou à l’arrière,” poursuit-il.

Ce radar sonore a pour objectif de déterminer les niveaux de bruits dus à des comportements anormaux de chauffeurs, en cas de surrégimes ou de klaxons abusifs. Il est aussi question de comprendre si les nuisances sont davantage causées par des poids lourds ou des deux-roues. Le CEREMA a installé un sonomètre et un capteur météo à proximité du radar, puisqu’en présence d’un vent trop fort, ou de pluie, la propagation du son est modifiée. Le radar sera ainsi désactivé pendant ce type d’intempéries pour le moment.

C’est au CEREMA et à l’Université Gustave Eiffel qu’il revient d’étudier les données qui vont être collectées sur les trois mois d’expérimentation. Bron n’est pas la seule ville qui accueille l’un de ces prototypes, puisque Paris, Toulouse, Nice, Rueil-Malmaison, Villeneuve le Roi, et Haute Vallée de Chevreuse ont également été choisies pour l'installation d'un radar sonore.

Après cette phase d’essai sur le terrain, le radar devrait entrer en phase d’homologation, et les verbalisations seront établies dans le même temps.

“Le bruit représente aujourd’hui la première occupation environnementale quand on interroge les gens sur les questions de nuisances. Des études montrent qu’en termes de santé publique, l’impact s’élève à plus de 150 milliards d’euros. C’est pourquoi les pouvoirs publics doivent pouvoir mettre en place un système pour inciter les émetteurs de bruits à réduire leurs émissions,” explique Pascal Berteaud, Directeur Général du centre d’études.

Pour Jérémie Bréaud, ce radar sonore est la continuité de la promesse au début de son mandat : “réduire les incivilités, les rodéos et les pétards” dans la ville de Bron. “Le radar sonore ne va pas changer fondamentalement la vie des gens, insiste le maire. On est pragmatiques, si ça marche, on le garde. Si ce n’est pas le cas, on le laisse. L’idée c’est de faire de la prévention, d’essayer de changer les modes de pilotage, de susciter des prises de conscience.”

N.S.