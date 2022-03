Nuits de Fourvière à Lyon : découvrez la programmation de la 76e édition !

La programmation des Nuits de Fourvière est désormais connue. Les noms des artistes présents et des différents spectacles ont été dévoilés ce mardi matin par les organisateurs.

Ce sont en tout 173 représentations et 59 spectacles de théâtre, danse, musique, opéra ou encore cirque qui seront à découvrir du 2 juin au 30 juillet.

On le savait déjà, la Comédie-Française ouvrira cette édition 2022 des Nuits de Fourvière au Théâtre antique de Lyon avec Le Tartuffe ou l’Hypocrite, la version initiale et interdite de la pièce de Molière mise en scène par Ivo van Hove.

Parmi les artistes à l’affiche, il sera possible d’aller applaudir Nick Cave & The Bad Seeds (6 et 7 juin), Thom Yorke et Jonny Greenwood (8 juin), Deftones (9 juin), Phoenix (10 juin), Mathieu Chédid (20, 21 et 22 juin), Patti Smith (23 juin), Julien Clerc (27 juin), Calogero (28 juin), Dutronc & Dutronc (29 juin), Juliette Armanet (30 juin et 4 juillet), Gaël Faye (7 juillet), Diana Krall (19 juillet), Marcus Miller (24 juillet) et Agnes Obel (25 juillet).

La danse sera à l'honneur avec la présence de Benjamin Millepied tout comme le cirque qui fera son grand retour au Domaine de Lacroix-Laval avec deux chapiteaux et un camion-théâtre.

Pour apporter un peu de nouveauté à cette édition, Dominique Delorme, le Directeur des Nuits de Fourvière, a prévu "un festival dans le festival." Ce dernier a confié a deux jeunes femmes "les clefs du festival pour une semaine à partir du 14 juillet," pour concevoir un programme artistique riche. Elles dévoileront le 11 mai ce qu'elles ont concocté.

A noter que sept spectacles seront interprétes uniquement par des étudiants, dont ceux de l'ENSATT, l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théatre. Les 28 comédiens et concepteurs produiront leur spectacle de sortie d'école.

La tournée complète en Europe de Queens of The Stone Age a été annulée au dernier moment, alors qu'ils devaient se produire le 14 juillet prochain à l'occasion des Nuits de Fourvière. C'est le groupe Midnight Oil qui prendra la relève le soir de la fête nationale française. Le concert débutera à 20h, s'arrêtera le temps des feux d'artifices, puis reprendra son cours.

L'ouverture de la billetterie est prévue mardi prochain à midi.