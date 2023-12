Nuits de Fourvière : ouverture exceptionnelle de la billetterie ce mardi

Le festival a dévoilé la semaine dernière les quatre premiers concerts pour la prochaine édition qui se tiendra en juin 2024.

On pourra retrouver sur la scène du Théâtre Antique King Gizzard & The Lizard Wizard et Amyl and the Sniffers (le lundi 3 juin), la chanteuse Véronique Sanson (le vendredi 14 juin), le rappeur Dinos (le samedi 6 juillet) et Patti Smith Quartet (le mardi 16 juillet).

Jusqu'à jeudi

La billetterie ouvre en avant-première ce mardi matin à 11h, elle sera accessible exceptionnellement jusqu’à jeudi 17h, sur le site de vente en ligne des Nuits de Fourvière.