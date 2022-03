La Région distribue des "boutons d’alertes" pour lutter contre les violences faites aux femmes

En ce 8 mars, caractérisé par la journée internationale des droits des femmes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de marquer le coup.

Afin de lutter contre tous types de violences faites aux femmes, et particulièrement celles dans le cadre familial et conjugal, la Région a remis 1000 "boutons d’alertes" à des associations.

"Ils sont petits, discrets et ils se connectent au Bluetooth du téléphone", a expliqué Sandrine Chaix, Vice-Présidente déléguée à l’Action sociale ce mardi matin, lors de la remise des dispositifs.

Il suffit d’exercer une pression sur le bouton qui, en fonction du signal, envoie instantanément un message ou un appel à cinq personnes préalablement enregistrées dans votre téléphone.

Ces boutons fonctionnent avec trois niveaux d’alertes :

Le premier, en appuyant une seule fois envoie un sms pré enregistré aux cinq personnes. Le second, en appuyant deux fois sur le bouton, génère un appel également pré enregistré qui est lancé aux cinq personnes.

Et enfin, si une pression un peu plus longue est exercée, les cinq personnes enregistrées reçoivent un appel qui les informent qu’il faut immédiatement contacter les secours ou les forces de l’ordre. Un enregistrement audio est en même temps activé sur le téléphone de la personne qui est en détresse.

Dans ces trois cas, la géolocalisation de la personne en danger est transmise aux cinq personnes qui sont enregistrées.

"La subtilité de ce dispositif c’est que même si le téléphone est volé ou se situe loin, le dispositif marche quand même, car il a été pensé pour s’accrocher à la bretelle de soutien-gorge", a poursuivi Sandrine Chaix.

Pour l’instant, les boutons ont été confiés à des membres du CIDF (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles), ils seront ensuite distribués dans différentes associations sur d’autres territoires de la Région, après une expérimentation de 6 mois qui sera suivie d’un bilan d’expérience et d’une analyse, comme l’a décrit Marie Pierre Montoro-Sadoux, Vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à la Jeunesse, à la famille et aux Seniors.

Pour Sandrine Chaix, "ce dispositif n’a pas vocation à se substituer aux dispositifs déjà existants, il s’agit vraiment un petit outil complémentaire. Mais je crois que c’est les petits plus qui peuvent éviter les drames qui ont tous leurs intérêts, en tout cas c’est en cela que le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez s’engageait avec l’expérimentation de ces boutons".

En France, dans près de 50% des cas, les agresseurs de femmes victimes de violences sexistes ou sexuelles sont des conjoints ou ex conjoint.

Pour rappel, en 2021, il y a eu 113 cas de féminicides. Et le 1er janvier 2022, ce sont trois cas de féminicides en 24h qui ont été recensés. "Il y a encore beaucoup à faire pour mettre à l'abri les femmes victimes de violences, et accompagner les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles", ont conclu les représentantes des associations du Rhône et de la Métropole de Lyon.

J.N.