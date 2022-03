Violences faites aux femmes : un rassemblement à Lyon pour dénoncer les "dysfonctionnements de la justice et de la police"

Sur la place Louis-Pradel, les participants dénonceront les "dysfonctionnements de la justice et de la police dans les affaires de violences faites aux femmes et aux enfants".

Il s’agit là d’un appel national du collectif Nous Toutes.

"Dans les affaires de violences sexuelles, il est courant de voir les faits de viols déqualifiés en agressions ou atteintes sexuelles, permettant ainsi aux accusés d’être jugés par un tribunal correctionnel plutôt qu’une cour d’assises (dans 80% des cas). Les procédures et les peines encourues ne sont pas les mêmes", dénonce-t-il.

"Cette correctionnelisation des crimes de viol envoit un message fort. Cette pratique questionne sur la conception sociétale du viol. Que fait-on des hommes qui violent ? Quels messages donne-t-on aux victimes et à la société ? Le viol est-il un crime correctionnalisé ? Nous réclamons la création de brigades et de tribunaux spécialisés aux violences sexistes et sexuelles avec des agents, des experts et des magistrats formés et des moyens à la hauteur", concluent les membres du collectif féministe.