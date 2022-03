Journée internationale des droits des femmes : manifestation et grève ce mardi à Lyon

Officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, la journée internationale des droits de la femme est célébrée à travers le monde tous les 8 mars. La mobilisation lyonnaise est assurée par le Planning familial et le Collectif Droits des Femmes 69, qui organisent dans le 1er arrondissement de Lyon un rassemblement et une manifestation et cet honneur, place des Terreaux.

Ici, la distinction entre la Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes et la “journée de la femme” est cruciale. “Au fil du temps on a remarqué que les 8 mars étaient repris par des enseignes commerciales, il y a des gens qui donnaient des roses, donc pour certaines personnes c’est devenu “la journée de la femme”, comme si on mettait une déesse en valeur. Nous, nous voulons vraiment cibler nos actions pour montrer que c’est une journée de lutte des femmes puisqu’il y a encore des droits à conquérir et à reconquérir,” explique Valérie Radix, militante et membre du conseil d’administration du Planning familial 69.

La représentante de l’association militante a également mis en avant l’importance de cette mobilisation : “On manifeste contre les inégalités qui touchent les femmes, qu’elles soient salariales, dans le partage des tâches domestiques, ou encore par rapport aux violences sexuelles subies par ces femmes. Le but est de mettre en avant ces inégalités pour montrer qu’on en a assez, qu’on veut des mesures qu’on veut des vraies politiques d’égalité, d’éducation, de sensibilisation, et de vrais droits.”

La manifestation pour cette journée du 8 mars prévoit aussi de mettre en lumière les professions invisibilisées, mais aussi “l’importance du travail des femmes dans la société, qui n’est pas toujours perçu et reconnu. Ce qu’on veut mettre en avant, ce sont surtout les professions sous-payées notamment dans le domaine des soins ou des services publics,” précise la militante. En menant ces actions, les associations espèrent obtenir une réévaluation des salaires de ces femmes.

Mais ce n’est pas la seule mesure que la mobilisation compte décrocher. Il y a, entre autres, le fait de trouver de nouveaux moyens pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, d’obtenir l’égalité salariale et professionnelle, d’acquérir une meilleure répartition des tâches domestiques au sein du foyer et à dans la société, ou encore mettre en place un allongement des délais de l’IVG.

Le Planning familial et le Collectif Droits des Femmes 69 promettent “une journée animée.” Au programme : prise de parole, chants, percussions, et ateliers pancartes. Le rassemblement débute à 16h30 sur la place des Terreaux, avant de partir en direction de la place Bellecour à 18h.

L’appel à la grève est aussi porté à l’heure symbolique de 15h40, “l’heure à partir de laquelle les françaises cessent d’être payées chaque jour, sur la base d’une journée standard,” indique le Planning familial 69. “Le 8 mars, on s’arrête tous. On se met en grève. Plus de bla bla, plus de promesses sans lendemain, des actes. Ne nous libérez pas, on s’en charge !”

N.S.