OL : Jean-Michel Aulas lâché par Pathé et les chinois d'IDG Capital

Pathé et IDG Capital, les deux actionnaires principaux du club de football lyonnais, ont annoncé ce mercredi leur volonté de céder leurs parts. Les deux groupes ont mandaté la banque d'investissement Raine pour "évaluer leurs options stratégiques et financières concernant leurs participations respectives dans le club", est-il indiqué dans un communiqué.

Le groupe Pathé de Jérôme Seydoux détient 19,36% du capital actuel d'OL Groupe et était lié au club de Jean-Michel Aulas depuis avril 1999.

La participation du fonds d'investissement chinois remonte, elle, à août 2016. IDG Capital Partners détenant 19,85% du capital lyonnais.

Les deux groupes disent avoir "reçu des marques d'intérêt de la part d'investisseurs et privilégieront les parties souhaitant collaborer avec la direction actuelle afin de continuer à développer la vision du club et de s'appuyer sur l'héritage de l'Olympique Lyonnais", précise encore le communiqué. Reste à savoir si l'OL autorisera un seul et même actionnaire à s'emparer de près de 40% du capital.

En termes d'image, ce désistement est terrible pour OL Groupe qui fête cette année les 15 ans de son entrée en bourse. Pour les supporters lyonnais, cela peut toutefois sonner comme un renouveau pour le club avec de nouveaux fonds, peut-être illimités comme ceux du PSG. Depuis des années, Jean-Michel Aulas multiplie les contacts avec les pays du Golfe. Sans succès jusqu'à présent.

Dans un communiqué, OL Groupe dit "prendre acte des intentions déclarées par Pathé et IDG" et rappelle qu'il "travaille activement à un projet de renforcement de sa structure financière" : "Ces travaux ont pour objectif de permettre la poursuite des projets de développements qui comprennent notamment l’Arena multifonctionnelle dont la construction a débuté et qui s’inscrit dans le projet OL Vallée ; l’équipe féminine OL Reign à Seattle (Etats-Unis) ; et les investissements d’OL Groupe dans l’ASVEL, dont l’équipe masculine est depuis la saison 2021/22 membre permanent de l’Euroligue".