Lyon : les maires en visite au tribunal pour mieux comprendre le monde de la justice

Ce vendredi midi, au tribunal judiciaire de Lyon, dans le 3e arrondissement a eu lieu le Conseil de juridiction qui a réuni magistrats, fonctionnaires de greffe, autorités et élus locaux autour du thème "immersion dans la justice du quotidien rendue au tribunal judiciaire de Lyon".

Pendant une matinée entière, une vingtaine d’élus locaux ont passé les portes du tribunal et se sont immergés dans le monde de la justice, afin de mieux comprendre comment celle-ci fonctionne.

Parmi les personnalités présentes, on pouvait retrouver six maires de l’agglomération lyonnaise : Grégory Doucet, maire de Lyon, Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, Michèle Picard, maire de Vénissieux, Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne ou encore Alexandre Vincendet, maire de Rillieux-la-Pape.

Les élus ont par ailleurs été invités à revenir faire une immersion, pour une durée plus importante. Certains auraient d’ores et déjà répondu présents, comme le président de la commission des lois, mais concernant les élus, aucun nom n’a été cité. Par ailleurs, la question n’a pas pu leur être posée, au vu de leur rapidité à quitter la salle d’audience.

Toujours dans une démarche de compréhension du système judiciaire, un autre outil a été créé : la lettre à la Cité.

Il s’agit d’un dossier qui sera édité trimestriellement et qui a pour objectif de s’adresser directement aux Lyonnais pour leur expliquer, dans la même démarche, comment fonctionne la justice. Ce dossier comporte à chaque fois quatre sujets : l’accès aux droits ; l’aide aux victimes ; la justice pénale de proximité et la justice civile de proximité. Il y aura à chaque fois un petit point sur les organisations, sur la façon dont on peut venir chercher des réponses judiciaires, ou encore sur les réformes.

Cet outil, sous forme de document numérique ou papier sera mis à disposition au sein de tous les points de justice, et sera diffusé à travers les élus, les principaux partenaires, via les réseaux sociaux et également par la presse. Toutes ces démarches s’inscrivent dans le cadre d’un projet de rapprochement entre la juridiction et ses habitats.

Il s’agit "avant tout d’une démarche extrêmement concrète de rapprochement", a défini Nicolas Jacquet, procureur de la République de Lyon. "Au niveau local on sait qu’il y a des attentes qui sont très fortes de la part de nos concitoyens sur le fonctionnement de la justice. Il s’agit d’un point d’équilibre de la justice sociale et de la démocratie. Il faut faire comprendre nos contraintes mais aussi comment la justice est rendue dans notre pays", a poursuivi le procureur.

Michaël Janas, président du tribunal judiciaire de Lyon, était lui aussi présent lors de la conférence de presse aux côtés de Nicolas Jacquet. "La justice est un bien commun. Donc dans une société qui a besoin de sa justice, parce que les libertés publiques doivent être protégées mais aussi parce qu’il y a un besoin de pacification, il faut que nous expliquions très concrètement son fonctionnement aux citoyens", a-t-il déclaré à son tour.

Pascal Mailhos, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône, Etienne Blanc, sénateur du Rhône, Anne Brugnera, députée de la 4e circonscription du Rhône, Blandine Brocard, députée de la 5e circonscription du Rhône, Anissa Khedher, députée de la 7e circonscription du Rhône et Cyrille Isaac-Sibille, député de la 12e circonscription du Rhône, étaient également de la partie. Mais aucune de ces figures ne s’est éternisée à la fin du conseil, qui s’est suivi de la conférence de presse.

Initialement, le conseil de juridiction se réunit une fois par an, mais de nouvelles initiatives semblent à venir, comme de potentielles rencontres avec les citoyens.

