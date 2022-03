Près de Lyon : Rillieux-la-Pape retenue pour accueillir un service du ministère de l’Intérieur

La ville de Rillieux-la-Pape a été retenue pour accueillir l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI) de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Ce service représente 78 postes, qui dépendent du ministère de l’Intérieur.

Cette initiative apparaît dans le cadre d’une opération de relocalisation des emplois des services publics. Ainsi, plusieurs villes de toute la France ont pu candidater et une vingtaine ont été retenues pour accueillir 20 services d’administration centrale du ministère de l’Intérieur.

Les candidatures des villes ont été examinées en fonction de plusieurs critères comme l’offre immobilière, le cadre de vie ou encore la mobilisation locale autour du projet.

Le souhait du Président de la République et du Gouvernement serait de contribuer à renforcer la proximité de l’Etat avec les Français et permettre ainsi à des villes d’accueillir de nouveaux emplois et de répondre à l’aspiration de nombreux agents de l’Etat de travailler dans un autre cadre de vie, qui demande à quitter la région parisienne.

L’installation est prévue à compter du 4e trimestre de l’année 2025, après une phase de travaux.