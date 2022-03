Lyon : plusieurs lignes de tram à l’arrêt le dimanche soir en mars

Les lignes de tramway T1, T2, T4, T5 et T6 vont connaître des perturbations les dimanches 20 et 27 mars. En cause : des opérations de maintenance. "Afin de garantir le bon fonctionnement des lignes de tramway, et pour assurer une qualité de service optimale, les équipements sont régulièrement entretenus. Des opérations d’élagage, et des interventions sur les lignes aériennes de contact doivent être ainsi réalisées", indique le SYTRAL.

Ces travaux se dérouleront en soirée à partir de 20h30 :

-La ligne T1 circulera uniquement entre Liberté et IUT Feyssine

-La ligne T2 ne circulera pas en soirée

-La ligne T4 sera en arrêt d’exploitation à partir de 20h30

-La ligne T5 sera en arrêt d’exploitation à partir de 21h10

-La ligne T6 sera limitée dans un premier temps à Mermoz Pinel puis circulera ensuite uniquement entre Debourg et Beauvisage CISL

Des bus relais seront mis en place pour faire face aux difficultés.

Le détail des perturbations est à retrouver ici