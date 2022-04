Opérations de maintenance : pas de T3, de T7 et de Rhônexpress en soirée la semaine prochaine

Des travaux d’entretien sur les systèmes d’aiguillage et des opérations d’élagage et de signalisation se dérouleront sur les lignes T3, T7 et Rhônexpress. Elles auront lieu en soirée sur quatre jours la semaine prochaine afin de minimiser l’impact sur la circulation.

La ligne T3 sera ainsi en arrêt d’exploitation à partir de 21h (dernier départ de Part-Dieu Villette à 21h46 et dernier départ de Meyzieu les Panettes à 21h07). Des bus relais seront mis en place et circuleront en deux parties (de Part-Dieu Villette à Vaulx-en-Velin La Soie puis de Vaulx-en-Velin La Soie à Meyzieu les Panettes). Ils desserviront les arrêts de la ligne T3 avec une fréquence de 15 minutes.

La ligne T7 sera également en arrêt d’exploitation à partir de 21h15. Les voyageurs sont invités à se reporter sur les bus relais de la ligne T3.

Concernant le Rhônexpress, il ne prendra plus de voyageurs à partir de 21h30. Des cars assureront un service de substitution en rotation jusqu’à minuit entre les stations Part-Dieu, Villette, Vaulx-en-Velin La Soie et Saint Exupéry.

Des taxis seront aussi mis à disposition pour la desserte de Meyzieu (uniquement sur réservation au 04 72 69 02 87).