Lyon et le Groupama Stadium pré-sélectionnés par la FFF pour accueillir l’Euro féminin 2025

Pour mettre toutes les chances de son côté, la FFF prépare la candidature la plus solide possible. Ce mardi, elle a dévoilé une pré-sélection de douze villes susceptibles d’accueillir des matchs si la compétition venait à être organisée dans l’Hexagone.

Parmi elles, on retrouve logiquement Lyon et le Groupama Stadium de Décines. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble est également représentée. Le Havre, Lens, Metz, Nantes, Nice, Paris, Reims, Rennes, Troyes et Valenciennes sont les autres villes retenues.

Prochaine étape pour la FFF en juin prochain avec la réduction de cette liste à huit villes-hôtes plus deux de réserve. Il est plus que probable que Lyon soit conservée.

L’UEFA se prononcera en décembre sur le pays qui organisera l’Euro féminin 2025.

Pour le moment, deux autres candidatures ont été déposées par la Pologne et par un collectif des pays nordiques (Danemark, Finlande, Suède, Norvège ainsi que l’Islande et les Îles Féroé en soutien).

La dernière grande compétition de football féminin organisée en France, avec les rencontres les plus importantes jouées à Lyon, remonte à 2019, avec la Coupe du monde remportée par les Etats-Unis de Megan Rapinoe et Alex Morgan.