Aimé Mignot, l’ancien capitaine et entraîneur de l’Olympique Lyonnais, est décédé

La France du football salue sa mémoire, et notamment les supporters de l’Olympique Lyonnais où il a acquis le statut de légende du club.

Aimé Mignot, défenseur, a d’abord porté les couleurs de l’OL entre 1955 et 1966. Il a disputé 425 matchs avec Lyon, et était devenu capitaine de l’équipe. Son unique but inscrit de toute sa carrière avait été très important : inscrit à Hambourg en quart de finale aller de la Coupe des Coupes, il avait permis à l'OL de faire match nul et de se qualifier au match retour.

Le sportif originaire d’Aix-en-Provence était ensuite passé sur le banc. Comme entraîneur, il a guidé l’OL entre 1968 et 1976. Jamais un entraîneur n’a depuis été si longtemps en poste à Lyon.

A son palmarès, une Coupe de France gagnée en 1973 face à Nantes. Il avait également remporté ce trophée neuf ans plus tôt en tant que joueur.

Aimé Mignot, qui avait été remplacé par Aimé Jacquet, a ensuite entraîné Angers, Alès avant de s’intéresser au football féminin. On parle souvent du travail de Jean-Michel Aulas en la matière mais Aimé Mignot a été l’un des précurseurs. Il a été le sélectionneur de l’Equipe de France féminine durant 10 ans, de 1987 à 1997.