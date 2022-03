L’OL largué au classement : les deux virages vont faire la grève des encouragements dimanche contre Angers

Ce dimanche, alors que le club végète à la 10e place du championnat de Ligue 1 et que le Groupama Stadium accueillera à 17h05 le SCO d’Angers, les membres des deux virages vont se rassembler à 15h sur la grande esplanade à la sortie du tramway.

Bad Gones et Lyon 1950 entendent dénoncer plusieurs points qui leur restent en travers de la gorge : le sportif évidemment, la gestion du club, l’absence de titres mais aussi le délitement des relations entre eux et la direction de l’OL. "Le lavage du linge sale en famille a laissé place à une succession de condamnations via tweets ou autres communiqués faisant la joie des médias revanchards de notre institution qui n’attendaient que cela", regrettent les deux groupes dans un communiqué commun.

Les épisodes face à Marseille et au Paris FC, deux rencontres arrêtées à cause de débordements provoqués en tribunes, ont notamment été condamnés par l'OL. Au grand dam des premiers concernés qui espèrent plutôt être toujours soutenus par le board.

Outre le rassemblement avant la rencontre OL-Angers, virage nord et virage sud ont annoncé leur intention de ne pas animer la première mi-temps. Une grève des encouragements totalement justifiée selon les fans : "Après tout, nos joueurs choisissent leur mi-temps depuis trop longtemps, qui pourrait reprocher aux supporters d’en faire de même ?".