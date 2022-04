Ligue des champions : malgré sa défaite à l'aller face à la Juventus, l'OL féminin "n'est pas mort"

Et dans le vestiaire, "le mot d'ordre, c'est qualification", a assuré Wendie Renard en conférence de presse d'avant-match, qui voit ses coéquipières "concentrées et déterminées". "Il y a eu de la frustration après la défaite et on a eu tout de suite envie de rejouer. Il faudra être conquérantes et mettre tout ce qu'on a vu à l'entrainement cette semaine dès les premières minutes de la rencontre", a confié la capitaine de l'OL féminin.

Pas question de douter donc pour les Fenottes, déjà éliminées à ce stade de la compétition l'an dernier par le PSG : "Si on reprend l'analyse du match aller, on a dominé pendant une heure. La Juventus a eu des difficultés à trouver des solutions offensives et on leur a posé beaucoup de difficultés défensivement. On s'est aussi procuré beaucoup d'occasions et on a manqué d'efficacité", a analysé Sonia Bompastor. Et la coach lyonnaise d'insister : "Mon groupe a le potentiel pour battre cette équipe par deux buts d'écart. On aborde la rencontre avec 100% de confiance. On n'est pas mort".

Avec la fin du but qui compte double à l'extérieur, les coéquipières d'Ada Hegerberg seront condamnées marquer au moins deux buts pour aller en demi-finale d'une compétition qu'elles ont remportée à sept reprises. Alors si Lyon n'est pas mort, Lyon devra prouver qu'il a encore faim.

F.L.