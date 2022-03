Lyon : le véritable théâtre de Guignol ouvre une deuxième adresse au Grand Hôtel Dieu

Depuis maintenant un mois et demi, le Véritable théâtre de Guignol s’est installé au cœur du Grand Hôtel Dieu, dans le 2e arrondissement de Lyon. L’emblématique figure lyonnaise qu’est Guignol, a été créée en 1808 par Laurent Mourguet.

Après plus de 70 ans au Parc de la Tête d’Or, l’équipe ouvre les portes d’une deuxième adresse, cette fois-ci en intérieur. L’idée de cette installation est venue d’une volonté commune, "une rencontre", entre les dirigeants du Grand Hôtel Dieu et Rémy Vallin, petits-fils des fondateurs du théâtre et aujourd'hui directeur du Véritable théâtre de Guignol.

"Cela nous paraissait normal que Guignol soit représenté dans le centre de Lyon, sur la Presqu’île", a expliqué Rémy Vallin lors de la conférence de presse qui a eu lieu ce jeudi matin, au cœur même du nouveau théâtre. "En perspective, on est là a minima jusqu’à la fin de l’été, mais l’idée c’est de pérenniser notre présence sur du plus long terme, tout en continuant bien sûr, les spectacles au Parc de la Tête d’Or. Pour l’instant, on est satisfait du retour et des échos", a-t-il confié.

Pour assurer ces doubles représentations, ouvertes 7 jours/7 lors des périodes de vacances scolaires, Rémy Vallin a doublé les équipes, mais sans effectuer de recrutement, uniquement avec des collaborateurs passés. Au total une dizaine d'intervenants, tous intermittents du spectacle, animent le castelet du Grand Hôtel Dieu.

Deux autres célèbres personnages que sont Gnafron et Madelon accompagnent Guignol et forment le trio récurrent des pièces.

"L’objectif c’est de faire vivre le patrimoine lyonnais. On ressent une envie des gens de consommer et vivre comme avant. C’est sûr que le théâtre met un peu plus de temps à se rouvrir que le milieu de la restauration par exemple, mais au niveau des groupes scolaires, on sent une vraie envie de sortir avec les enfants", a poursuivi Rémy Vallin.

Sa sœur, Florence Vallin, est la directrice artistique du théâtre. Elle travaille dans ce milieu depuis 42 ans et a affirmé que malgré son origine lyonnaise, les spectateurs internationaux s'arrêtaient toujours voir Guignol au Parc de la Tête d’Or : "au parc l’été, il n’y a pas beaucoup de Lyonnais, mais surtout des touristes du monde entier. Les gens qui passent par Lyon viennent au Parc de la Tête d’Or pour voir Guignol, il fait partie du patrimoine lyonnais et je pense que ça n’est pas prêt de s’arrêter".

Le frère et la sœur ont donc pris la relève de leurs ancêtres et veulent continuer à perpétuer la tradition, en jouant uniquement les pièces traditionnelles, du patrimoine. Ils utilisent également 80% des décors et coulisses qui appartenaient à leur arrière-grand-père. Aujourd’hui, il s’agit de la compagnie qui est en activité depuis le plus longtemps et ils sont les seuls à jouer une programmation récurrente sur un répertoire traditionnel.

Le directeur du Véritable théâtre de Guignol a par ailleurs expliqué que la compagnie n’était pas spécialement en contact avec la nouvelle mairie de Lyon, contrairement à l’ancienne. En effet, il semblerait que l’ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, avait plus d’affinité avec la marionnette en bois qu’en a à présent Grégory Doucet, "alors que Guignol il est bio !", a lancé l’un des marionnettistes. "On n’attend rien de la mairie, alors on essaie de s’auto financer", a conclu Rémy Vallin.

Même si la troupe est toujours présente au Parc, le castelet du Grand Hôtel Dieu peut accueillir 91 personnes pour un spectacle d’une durée de 25-30 minutes.

Dès le début du mois d’avril, l’équipe proposera des animations pour des anniversaires.

Hors la période des vacances scolaires, le Véritable théâtre de Guignol est ouvert le mercredi, le samedi, le dimanche et les jours fériés, avec deux séances par jour, une à 15 h et une autre à 17h. Le mois d’avril ouvrira également la possibilité d’une séance à 11h30.

Plus d’informations et la billetterie sont à retrouver sur le site.

J.N.