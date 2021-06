Lyon : le Grand Hôtel-Dieu cherche des artistes bénévoles pour la Fête de la Musique, l’adjointe à la Culture s’offusque

A Lyon, le Grand Hôtel-Dieu lançait il y a deux semaines un appel à artistes pour que ces derniers puissent se produire au sein du mythique bâtiment de la Presqu’île.

Mais la promesse de ne pas rémunérer les musiciens a fait tiquer beaucoup de monde dans les commentaires de la publication Facebook. Ce mercredi, c’est même l’adjointe au maire de Lyon chargée de la Culture qui y est allée de son message ulcéré.

Nathalie Perrin-Gilbert réagissait notamment à une tentative de justification de la part du Grand Hôtel-Dieu, qui estimait que son offre s’adressait "essentiellement à des artistes en devenir. Nous souhaitons permettre à de jeunes artistes et groupes locaux de présenter leur talent en mettant à leur disposition une scène et des équipements professionnels". Et donc, sans rémunération.

"Nous luttons contre cette pratique qui consiste à ne pas verser des cachets à des artistes sous prétexte de visibilité, a ainsi écrit l’ancienne maire du 1er arrondissement. Et pour la première fois, la ville de Lyon participe à hauteur de 50 000 euros au GIP Cafés Culture pour accompagner les bars et restaurants dans l'emploi rémunéré des artistes et techniciens du spectacle. Je vous remercie donc de revoir votre appel à projets en intégrant l'obligation de rémunération des artistes intervenant dans vos espaces".

Reste à savoir si le Grand Hôtel-Dieu, devenu privé depuis sa cession orchestrée par Gérard Collomb, pliera face aux injonctions de l'Hôtel de Ville. D'autant qu'à en croire certains commentaires, plusieurs artistes ont bien l'intention de sauter sur l'occasion pour se produire gratis le 21 juin.