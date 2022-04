Neige : sept départements de la région en vigilance orange, des perturbations dans le Rhône

La neige et le froid sont de retour ce vendredi sur toute la France. Ce sont en tout 22 départements qui sont actuellement en vigilance orange neige et verglas. La région Auvergne-Rhône-Alpes ne fait pas exception à la règle avec sept départements en alerte. Il s’agit de l’Ain, de l’Isère, de la Loire, de la Haute-Loire, du Cantal, du Puy-de-Dôme et de l’Allier.

Le Rhône reste en vigilance jaune. Des flocons sont attendus sur tout le département ce vendredi et les sols pourraient blanchir dès 300 mètres d’altitude. Les Monts du Lyonnais et le Beaujolais seront principalement touchés. Des perturbations sont attendues dans les transports ; c’est déjà le cas sur la ligne de bus L21 dont le terminus se fait à l’arrêt Les Balmones à Limonest en raison de la neige. La reprise normale de la circulation est estimée à 12h.

Du côté des trains, la SNCF annonce des difficultés sur plusieurs axes, notamment entre Saint-Etienne et Lyon, entre Roanne et Lyon et entre Lyon et Bourg-en-Bresse.