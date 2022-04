West Ham-OL : un nul de mauvais goût pour Lyon en Ligue Europa (1-1) - VIDEO

A Londres, sur le terrain de West Ham, les joueurs de Peter Bosz disputaient leur quart de finale aller de la compétition. La meilleure attaque de la compétition se frottait à la meilleure défense.

La même équipe qui était venue à bout d’Angers dimanche était reconduite par le tacticien néerlandais. Après un début de première période entreprenant, l’OL s’éteignait progressivement. Devant, Houssem Aouar ralentissait systématiquement le jeu et peu de centres étaient réalisés. Et derrière, Malo Gusto, Emerson et Jérôme Boateng étaient perdus. Il fallait un bon Anthony Lopes pour conserver la cage inviolée.

Juste avant la mi-temps, Aaron Creswell était expulsé pour une faute sur Moussa Dembélé en position de dernier défenseur.

Autant dire qu’à la reprise du jeu, l’OL avait de meilleurs arguments que West Ham. Mais certains joueurs persistaient dans leur nullité : Malo Gusto perdait bêtement le ballon à la 51e minute. Et sur l’incursion anglaise créée par le latéral lyonnais, Jérôme Boateng dégageait mal puis taclait le tir de Jarrod Bowen qui lobait Anthony Lopes (1-0).

Un électrochoc ? Oui, mais à retardement. Car avant l’égalisation de Tanguy Ndombélé à la 65e, West Ham avait eu d’autres occasions. Tetê, entré en jeu, apportait de la vitesse et de la fraîcheur. Après une série de dribbles, le Brésilien centrait et le milieu prêté par Tottenham n’avait plus qu’à marquer après un mauvais renvoi d’Alphonse Aréola (1-1).

Malgré sa supériorité numérique et ses banderilles trop molles, le club rhodanien revenait d'Angleterre avec un nul un peu rageant. Vingt-deux tirs côté lyonnais, et seulement trois cadrés...

L’OL retrouvera le championnat ce week-end, avec un déplacement dimanche à Strasbourg.