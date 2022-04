L'OL reçoit Troyes en demi-finale de la coupe Gambardella

Ils reçoivent Troyes à 15h pour le compte des demi-finales de la coupe Gambardella.

"C'est la dernière étape avant la finale. Le plus important sera d’aborder le match dans de bonnes conditions et en étant positifs car notre saison est bonne. Il faut que mes joueurs jouent de manière relâchée et prennent du plaisir", a expliqué Eric Hély avant la rencontre.

"Troyes est une équipe de valeur et ils l’ont prouvé lors de leur parcours", a analysé l'entraineur des U19 lyonnais. "Mais ce qui est primordial en Gambardella, c’est avant tout de se focaliser sur notre jeu plutôt que d’analyser l’adversaire".

Face à Troyes, les jeunes de l'OL pourront compter sur le soutien des Bad Gones pour obtenir leur place en finale. Avec au bout, l'espoir de décrocher un trophée qui échappe au club depuis 1997. Une disette qui ne colle pas avec l'image du club dont le centre de formation est vanté dans le monde entier.

Quelques joueurs de l’épopée de 1997, entraînés par Armand Garrido, avaient ensuite eu une belle carrière à l’instar de Jérémie Bréchet, Florent Balmont, Steed Malbranque et Olivier Bernard.