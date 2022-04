Près de Lyon : elle devient championne du monde de la pizza !

Elle n’avait qu’un seul objectif : gagner. Caroline Maya a atteint son objectif. A 34 ans, la gérante des "Pizzas du Puits Vieux" à Saint-Priest, la pizzeria familiale fondée par ses grands-parents en 1987, est devenue le 7 avril championne du monde de la pizza à Parme en Italie.

La pizzaïola a décroché le précieux sésame dans la catégorie "A Due" avec le binôme qu’elle formait aux côtés du chef Alain Patrick Fauconnet. "On a imaginé à deux la recette. On a essayé de se trouver un point commun", raconte Caroline Maya. Le duo a ainsi décidé de se tourner vers leur passion commune des voyages. "On a fait une pizza qui reflétait un peu l’histoire de notre rencontre et de nos découvertes culinaires à travers le monde !", précise-t-elle.

Ce brainstorming a donné naissance à la pizza baptisée "C’era una volta" qui veut dire en italien "Il était une fois". La recette : une base de bisque d’oursin et homard ainsi qu’une garniture composée de noix de Saint-Jacques brûlées au chalumeau, agrémentées de caviar séché et terminés avec une touche de fleur de sel, des gambas marinées aux agrumes et flambées au saké, des billes de mozzarella, crème de Ricotta, des fleurs de Ricotta et cœur safrané, une tuile à l’encre de sèche, des jeunes pousses de petits poids, une écume d’eau de mer et langues d’oursin, pistils de tomates séchées. La pizza est également servie avec un saké tiède et une crème d’oursin.

Ce qui a fait la différence face à la cinquantaine d’autres équipes ? "Peut-être la petite touche de féminité ou tout l’amour que l’on met dedans", déclare dans un sourire Caroline Maya.

C’est en tout cas une belle victoire pour celle qui avait déjà décroché le titre national avec son partenaire en octobre dernier. "Cela faisait des mois que je m’entraînais", raconte la gérante des « Pizzas du Puits Vieux » qui a notamment pu compter sur le soutien et les conseils de son papa, Lionel Lombardi, pizzaiolo également récompensé à de nombreuses reprises, et désormais à la retraite. "Je rêvais de monter sur ce podium !", commente avec fierté Caroline Maya dont c’était le dernier championnat. "Maintenant j’arrête ! J’ai atteint mes objectifs !". La pizzaïola a d’autres projets ; elle veut ouvrir sa propre pizzeria "pour qu’on ressente mon âme".

