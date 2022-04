Lyon : apparition d’un Kraken sur l’esplanade des Subsistances

Création monumentale du collectif syrien UV Lab, le Kraken est une œuvre signée Khaled Alwarea, Mike Shnsho et Layla Abdulkarim. Le chantier du Kraken bat son plein et ouvrira à partir du 4 mai et jusqu'en octobre 2022.

Chaque printemps, une équipe artistique met en scène le site des Subsistances avec une scénographie animée par des spectacles. L’enjeu est de renouveler les formats de résidence artistiques, repousser les limites entre arts visuels et performances, transformer les modalités de rencontres entre les œuvres et les publics, faire coexister l’agrément d’une terrasse et les défis esthétiques de la création contemporaine.

La figure mythologique sera faite de bois et de métal et se déploiera de façon tentaculaire. L’équipe de construction est mixte : composée de 30 professionnels et d’étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon. Large de 25 mètres et haute de 15 mètres, la structure a nécessité 11 tonnes de béton et 6 semaines de chantier.

L’objectif est de créer un lieu aux multiples usages pour tous les publics : performances, concerts, DJ sets, pratiques artistiques amateurs, terrasse géante avec bar et restauration. Une programmation à la hauteur de l’œuvre !