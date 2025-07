Gastronomie, concerts, shopping : pourquoi Lyon reste-t-elle une destination touristique qui plaît ?

L’heure est au bilan pour les collectivités. La ville continue-t-elle de séduire ? Combien de temps les visiteurs restent-ils ? Et surtout, quel est leur impact économique ?

La principale bonne nouvelle vient de la durée moyenne des séjours. Autrefois considérée comme une simple étape sur l’autoroute entre deux bouchons, Lyon est désormais une véritable destination touristique : les visiteurs y passent en moyenne 3,5 jours, pour un total de 9,5 millions de nuitées en 2024.

"Lyon est passée du statut de ville de week-end à celui de ville de séjour", souligne Robert Revat, président d’ONLYLYON Tourisme et Congrès.

Avec un taux d’occupation hôtelier de 71 % sur l’année, Lyon se distingue également comme une destination prisée pour le tourisme d’affaires. Ces visiteurs professionnels dépensent en moyenne 385 euros par jour, un budget supérieur à celui des touristes de loisirs. Ils fréquentent notamment des lieux comme la Cité internationale ou Eurexpo, devenus des centres névralgiques de l’activité économique et événementielle.

Le tourisme événementiel et sportif connaît lui aussi un essor remarquable. De plus en plus de visiteurs étrangers viennent à Lyon à l’occasion de grands événements : les Jeux Olympiques, les demi-finales du Top 14, ou encore les concerts de Taylor Swift organisés au Groupama Stadium, mais également les nombreux shows organisés à la LDLC Arena, qui s’impose désormais comme une salle incontournable à l’échelle européenne.

La gastronomie reste un atout majeur : 35 % des touristes déclarent venir à Lyon pour découvrir sa cuisine. Elle devient ainsi la deuxième activité préférée, juste derrière la montée à la basilique de Fourvière, qui offre une vue emblématique sur la ville.

Du côté de la destination d’origine des touristes, 68 % des visiteurs sont Français, mais Lyon attire aussi des Suisses, Allemands, Anglais, Belges et de plus en plus d’Américains.

Les touristes décrivent Lyon comme une ville conviviale, accueillante, vivante mais apaisée, où il fait bon séjourner.

Malgré un bilan encourageant, le président d’ONLYLYON Tourisme rappelle que des efforts restent à fournir : "Il est essentiel de continuer à allonger la durée des séjours à Lyon. Pour y parvenir, nous devons inciter les touristes à découvrir également les alentours de la métropole, pour leur offrir des moments de respiration. C’est tout le sens de nos partenariats, comme celui avec Destination Beaujolais. Il devient aussi crucial d’adapter notre offre touristique au changement climatique. Si les destinations urbaines ne savent pas s’ajuster à la hausse des températures, elles risquent de perdre en attractivité au profit des campagnes."