Rayane Bensetti pose avec un ours : Hugo Clément lui fait la morale, à tort

Un cliché de l'acteur lyonnais qui n'est pas du tout passé auprès d'Hugo Clément. Le journaliste, grand défenseur de la cause animale, lui a fait la morale sur Instagram.

"Cher Rayane Bensetti, cet ours que vous nourrissez avec un chamallow passe sa vie enfermée dans des petits espaces et est contraint d'effectuer des "numéros" contre-nature pour amuser le public. Ne participez pas à ça, s'il vous plait, et ne laissez pas penser à vos abonnés que c'est normal", a écrit Hugo Clément.

Sauf que le journaliste a réagi un peu vite. Comme lui a gentiment fait remarquer Rayane Bensetti dans une nouvelle story. "Calmons nous, parce que à vous entendre on dirait que je suis au Kenya, que je m'appelle Van Pelt (le chasseur dans Jumanji ndlr) en train de chasser le lion. On est en train de faire un film, c'est du cinéma, où on fait évader un ours d'un cirque. D'où la cage. L'ours tourne 45 minutes par jour et n'a que trois jours de tournage", déclarait-il, avant de publier des vidéos dudit ours, nommé Valentin, dans son parc avec son dresseur.