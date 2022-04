Lyon : Un nouveau président du Conseil de la CPAM du Rhône

La séance d’installation du nouveau conseil de la Caisse primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône s’est déroulée le vendredi 15 avril sous la supervision de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale. Le Conseil a ensuite élu son président et ses vice-présidents. Patrice Ravel est élu président du Conseil, Véronique Chalot quant à elle est 1ère vice-présidente.

Le CPAM du Rhône est une instance des partenaires sociaux, conduit par le code de la sécurité sociale. Ce conseil est composé de 23 membres comprenant 8 représentants des assurés, 8 représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, 2 représentants de la mutualité française, 4 représentants d’institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie ainsi qu’un conseiller. Ce dernier est nommé à titre de personne qualifiée dans le domaine de l’activité des organismes d’assurance-maladie. Le conseil, dont le mandat est de 4 ans, se réunit 5 fois par an.

Ce conseil remplit une mission d’orientation, de suivi et d’évaluation de la politique de l’Assurance Maladie du Rhône dans plusieurs domaines. Il a notamment pour rôle de déterminer, sur proposition d’Emmanuelle Lafoux, Directrice Générale de la CPAM du Rhône, les grandes orientations du Contrat pluriannuel de gestion, les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l’usager, les axes de la politique de communication à l’égard des usagers ainsi que les axes de la politique de gestion du risque. Il lui appartient aussi d'approuver, sur proposition de la Directrice Générale, les budgets de gestion et d’intervention. Il délibère également sur la politique d’action sociale et sanitaire conduite par l’organisme dans le cadre des orientations définies par la Caisse nationale d’assurance maladie.

"Durant ce mandat, le Conseil veillera à la qualité des soins dans le département et à l’accès à l’information des assurés sur leurs droits", confie Patrice Ravel.