Lyon : commémoration de la Shoah place des Terreaux

Cette journée marquée par le recueillement, le souvenir, mais plus encore par la solidarité aux victimes de la Shoah, débutera par l’allumage des bougies symbolisant les 6 millions de victimes du nazisme et ainsi les 22 camps de concentration et d’extermination.

La cérémonie du souvenir, en présence des représentants de la République, se déroulera à 15h.

Tout au long de la journée les militants de la Licra accueilleront les Lyonnais autour de l’exposition « Enfants réfugiés d’hier et d’aujourd’hui ». Cette journée de commémoration commencera à 9h et finira à 17h30.