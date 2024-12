À Lyon, le chantier du Mémorial de la Shoah avance place Carnot

À quelques pas de la gare de Lyon-Perrache, lieu de départ des trains ayant transporté 6 100 Juifs vers les camps de la mort, le futur Mémorial de la Shoah prend forme. Conçu à partir de 1 173 m de rails —fournis par la SNCF— il symbolise la distance qui sépare Lyon d'Auschwitz-Birkenau (1 123 km). Avec ses 65 tonnes d’acier, cette œuvre représente un investissement total de 600 000 euros, financé grâce à la participation de la La Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, la Métropole, du Département et de nombreux dons privés.

Lors de sa visite, Fabrice Pannekoucke a insisté sur la portée de ce lieu. "Ici place Carnot, toute la symbolique du lieu, on est à deux pas de la gare de Perrache, c’est aussi une symbolique qui est importante, car on connaît l’histoire de cette gare et de ce dernier convoi en 1944 avec pas moins de 650 personnes".

Le président de région a également souligné l'importance de transmettre cette mémoire aux jeunes : "Embarquer la jeunesse, c’est aussi une dimension essentielle. Une jeunesse à qui il faut expliquer les dangers qui veillent toujours et à qui il faut expliquer comment les choses se sont passées, afin de lui donner les codes qui lui permettent de comprendre pour se prémunir pour l’avenir."

Pour lui, ce mémorial est par ailleurs "une réponse à une actualité marquée par des attaques qui suscitent de vives émotions. La mémoire est un élément absolument essentiel. On n'écrira pas l’avenir de nos territoires si on ne se souvient pas de ce qui s’est passé ici."

Pour l'heure, le chantier du mémorial avance sous le regard attentif des passants et des visiteurs du marché de Noël. Sa livraison est prévue pour fin janvier 2025.