Le campement de la place Carnot démantelé pour l'ouverture du marché de Noël de Lyon ?

Alors que le marché de Noël de la place Carnot ouvre ses portes ce vendredi, le campement installé au pied de la gare de Perrache serait en sursis. Une évacuation des dizaines de SDF pourrait avoir lieu dans les prochaines heures selon Droit au Logement 69.

"Plusieurs familles avec des membres en situation de handicap et plus de trente enfants sont concernés. Des tentes à côté du marché, ça ne va pas avec l'esprit de Noël !", fustige l'association, qui tacle la préfecture mais aussi la Métropole de Lyon, à l'origine de la demande d'évacuation et qui n'aurait annoncé "aucun relogement". "Les familles qui survivent dans ce campement depuis cet été ont été prévenues par la police qu'elles devaient partir avant vendredi. Mais pour aller où ?", poursuit le DAL69.