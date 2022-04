Lyon : le photographe Éric Poitevin investit le musée des Beaux-Arts

L’exposition temporaire Éric Poitevin. Invité est présente au musée des Beaux-Arts de Lyon du 20 avril au 28 août 2022. Elle a été mise en œuvre dans le cadre du Pôle des musées d’art qui regroupe, depuis 2016, les musées des Beaux-Arts et d’Art contemporain lyonnais.

L’objectif du musée à travers cette exposition est d’apporter un nouveau regard sur des œuvres déjà existantes, plus ou moins connues, grâce au propre travail d’Éric Poitevin. Des artistes comme Lucas Granach ou Francisco de Zurbarán sont donc mis à l’honneur. D’ailleurs, certains tableaux présentés sortent tout droit de la réserve du musée.

Éric Poitevin caractérise, lors d’une visite de l’exposition, la photographie comme "une zone de contact, un point de rencontre", ici, en revisitant différents types d’arts.

Deux possibilités de travail se sont alors présentées, explique l’artiste : soit "partir d’images [à lui] pouvant se raccorder à des œuvres du musée", soit "partir des œuvres pour faire des images nouvelles." C’est cette dernière option que le photographe a choisie pour créer le plus possible.

Des caractéristiques spécifiques à l’exposition

Suivant ce défi de partir du musée en lui-même et ayant carte blanche, Éric Poitevin a souhaité s’adapter à son environnement en créant des caractéristiques propres à l’exposition. Il a fait des photographies spécifiquement pour un espace plutôt qu’un autre pour le mettre en valeur.

Il a également fait le choix du fond blanc pour ses créations afin qu’elles changent en fonction de la lumière du jour : une œuvre sera différente au zénith qu’au coucher du soleil. Autres spécificités de l’artiste : ses images, principalement prise à l’argentique avec une chambre photographique, n’ont ni titre ni légende.

Avec toutes ces caractéristiques, Éric Poitevin souhaitait mettre en avant au mieux ses sujets. D’ailleurs, d’après lui, "l’idée de la photographie de studio, c’est de s’effacer pour laisser place à son sujet."

Un dialogue entre œuvre initiale et œuvre créée

Par rapport au choix de ses sujets, ils sont hétéroclites afin d’apporter ce regard nouveau, du voile de visée aux portraits classiques en passant par de la nature morte au téléphone portable et le paysage. Il a souhaité revisiter des basiques de l’art avec des mises en scène de crânes pour "s’amuser" ou la photographie du chant des peintures pour revenir à son essence-même.

Il a également fait des choix plus extravagants comme photographier du gibier pour immortaliser ce moment entre vie et mort.

Le parcours d’un photographe contemporain

Éric Poitevin est un des photographes contemporains français les plus influents. Diplômé de l’école d’art de Metz, il enseigne actuellement aux Beaux-Arts de Paris. Il vit et travaille à Mangiennes, dans la Meuse. Son travail a été exposé à travers toute la France et à Rome.

M.N.