OL : Anthony Lopes incertain pour le déplacement à Marseille

Le gardien lyonnais, touché à la cuisse, doit faire "un gros test" ce vendredi après-midi pour savoir s'il peut postuler à une place dans le groupe ce dimanche.

"On avance dans le bon sens. J’espère pouvoir être présent ce dimanche, je ne peux pas vous dire si je serai présent ou non mais j’en saurais plus tout à l’heure. J’avais essayé d’être là pour le match de West Ham mais les essais n’étaient clairement pas concluants. Je n’ai toujours pas fait de spécifique gardien, je n’ai toujours pas plongé", a expliqué Anthony Lopes en conférence de presse d'avant-match.

Peter Bosz pourrait également être encore privé de Maxence Caqueret. "Il a encore un petit problème avec son genou mais je ne sais pas ce qui peut arriver d’ici dimanche", a commenté l'entraineur lyonnais.