Vanina Nicoli a pris ses fonctions de préfète secrétaire générale de la préfecture du Rhône

Celle qui succède à Cécile Dindar sera chargée d'assister le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, "dans l’accompagnement des collectivités territoriales et dans la mise en oeuvre et la coordination à l’échelon local des politiques du Gouvernement en matière d’emploi, de cohésion sociale, d’aménagement du territoire, de développement économique, d’environnement, de migrations et d’intégration".

Sous-préfète du Havre depuis août 2019, Vanina Nicoli gèrera les ressources humaines et les moyens affectés aux services préfectoraux.

Sa fonction de Préfète déléguée pour l’égalité des chances lui donnera aussi la mission "d’animer et de coordonner avec les délégués du préfet, les élus locaux, le milieu associatif ainsi que l’ensemble des acteurs de l’intégration, les dispositifs de l’État dans les domaines de l’emploi, l’éducation, le logement, la rénovation urbaine et la citoyenneté", précisent les services de l'Etat dans un communiqué publié ce vendredi soir.