Basket : Adreian Payne, champion de France avec l'ASVEL en 2019, est mort

Adreian Payne, joueur de LDLC ASVEL entre 2019 et 2020, est mort ce lundi à l'âge de 31 ans. C'est son ancien coéquipier Jared Sullinger Sr. qui l'a annoncé sur Twitter il y a quelques heures. Les internautes fans de basketball sont de plus en plus nombreux à rendre hommage à l'ailier fort américain.

Les dirigeants du club villeurbannais se sont quant à eux dit "terriblement choqués". "Difficile de trouver les mots quand on perd un membre de la famille", a poursuivi l'institution rhodanienne.

On ignore encore les circonstances de cette mort prématurée.

Plus de détails à venir...