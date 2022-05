OL : Un million d’euros récolté lors du Match des Héros

L’image restera gravée, Tony Parker, Jo-Wilfried Tsonga, la Miss France Diane Leyre, Michou… Tous étaient footballeurs le temps d’une soirée. Deux équipes insolites, du beau monde sur le terrain, environ 20 000 supporters, et un seul but inscrit par la légende Sonny Anderson. A la 70’, le capitaine de la Team OL est venu à bout du gardien international allemand Jens Lehmann grâce à un centre de l’ancien milieu de terrain suédois Kim Källström. "On s’était dit qu’il fallait gagner ce soir", affirme Sonny Anderson, capitaine en 2002. L’attaquant brésilien de 51 ans s’est empressé d’aller célébrer son but du côté du virage nord avec les Bad Gones qui ont répondu présents à la rencontre.



Les supporters ont revécu avec nostalgie ce match, 20 ans après le premier titre de champions de France. "On a pu voir que même si le corps ne répond plus aussi vite qu’avant, la victoire est toujours en nous", confie l’ancien défenseur central Claudio Caçapa, aujourd’hui assistant de Peter Bosz.

Un match fermé dans lequel la Team UNICEF a eu plusieurs opportunités. Il faut dire que les deux gardiens respectifs n’entendaient pas tâcher leur réputation.

"Il y avait pas mal de supporters et d’être allé derrière le but et communier avec les supporters, ça nous ramène quelques années en arrière", confesse l’ancien défenseur Christophe Delmotte.

L’évènement a permis à l’UNICEF de recueillir 482 490 euros de dons pour les enfants ukrainiens. Une somme à laquelle il faut ajouter 434 000 euros versés par des partenaires.