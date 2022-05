Lyon : le président d’Interpol visé par une information judiciaire pour "complicité de torture"

Une information judiciaire pour "complicité de torture" a été ouverte en mars dernier par la justice française à l’encontre du président émirati d’Interpol, dont le siège est basé à Lyon.

Selon l’AFP, cela fait suite à la plainte de deux Britanniques s’étant constitués comme partie civile après avoir évoqué des "tortures" et des "détentions arbitraires" en 2018 et 2019. Les deux hommes avaient eu l’occasion de s’exprimer en octobre lors d’une conférence de presse à Lyon.

Le premier plaignant, un doctorant à l’université de Durham en Angleterre, avait fait l’objet d’accusation d’espionnage lors d’un voyage d’études aux Emirats arabes Unis et avait déclaré avoir été détenu et torturé mais aussi "forcé à de faux aveux". Le second, un agent de sécurité de Wolverhampton en Angleterre également, avait affirmé avoir été battu et poignardé après avoir supporté l’équipe de football du Qatar lors d’un match de la coupe d’Asie.

Le parquet national antiterroriste a indiqué à l’AFP avoir confié à un juge d’instruction parisien cette nouvelle enquête à l’encontre d’Ahmed Nasser al-Raisi dont la nomination en novembre 2021 à la tête de l’organisation internationale de police avait fait polémique. Ce dernier étant déjà soupçonné à l’époque d’avoir utilisé la torture au sein des prisons des Emirats-Arbes-Unis pour faire parler les opposants au régime monarchique.