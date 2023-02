Lyon : le corps d’un homme torturé découvert à Perrache, son agonie diffusée en direct ?

Le corps d’un homme âgé d'une cinquantaine d'année a été retrouvé vers 4h du matin sur le quai Perrache à Lyon. La victime portait des traces de mutilation, laissant penser à un acte criminel. Des investigations étaient en cours pour identifier cette personne qui n’avait aucun papier d'identité sur elle.

Une enquête est aussi menée par la PJ de Lyon pour retracer les dernières heures de la vie de l’individu. Déjà, une piste est apparue aux yeux des enquêteurs avec la diffusion d’un "Live" sur Tiktok. Environ 30 heures avant la découverte du corps, la police aurait en effet été alertée via la plateforme Pharos de la diffusion en direct d’un contenu très choquant. On voyait alors, vendredi soir, un ou plusieurs individus pratiquer des actes de torture sur un homme dont le physique correspondrait à celui trouvé mort dimanche matin dans le 2e arrondissement de Lyon. Un viol pourrait notamment avoir été filmé par le ou les bourreaux, en plus des coups portés. Une autopsie doit être pratiquée ce mardi dans la journée.

Les investigations ont ensuite permis de localiser un appartement situé dans un immeuble du 2ème arrondissement de Lyon comme susceptible d’être le lieu de commission des faits. Selon le parquet de Lyon," les services d’enquête pénétraient dans l’appartement où était découvert, dans le salon du logement, le corps sans vie d’un homme de 54 ans tandis que deux individus étaient interpellés alors qu'ils étaient en train de dormir dans la chambre attenante".

Une enquête de flagrance avait été immédiatement ouverte et confiée à la DZPJ SUD EST des chefs d’actes de torture et de barbarie en bande organisée et séquestration en bande organisée. Ls investigations se poursuivent désormais pour "meurtre en bande organisée". Les circonstances exactes et le mobile de ce passage à l’acte sont encore inconnues.