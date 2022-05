L'OL prolonge son jeune gardien Kayne Bonnevie

Le contrat du jeune gardien guyanais âgé de 20 ans court désormais jusqu'en 2024. Il arrivait à échéance cet été. Kayne Bonnevie pourrait être prêté au prochain mercato.

L'Olympique Lyonnais est en train de restructurer son effectif de gardiens, placé sous la houlette de Rémy Vercoutre. Anthony Lopes est le gardien titulaire et Rémy Riou, 34 ans, vient d'être recruté pour encadrer les jeunes. Quid de Julian Pollersbeck, qui s'est montré convaincant et qui aspire peut-être à davantage de temps de jeu ? Malcolm Barcola devrait quitter le club cet été. Enfin, Mathieu Patouillet, 18 ans et magistral en finale de Gambardella, pourrait être intégré davantage au groupe pro en vue de la saison prochaine.