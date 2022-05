Travaux d’automatisation : toujours pas de métro B ce dimanche à Lyon !

La ligne B sera de nouveau à l’arrêt toute la journée ce dimanche en raison des travaux d’automatisation qui continuent.

Des bus relais seront mis en place entre Charpennes et Gare d’Oullins toutes les 10 minutes. Le premier départ de ces bus aura lieu à 4h49 de Charpennes et à 4h52 de Gare d’Oullins. Le dernier départ de Charpennes s’effectuera à 00h18 et celui de Gare d’Oullins à 00h12.

Les travaux d’automatisation se poursuivent également en semaine du lundi au mercredi soir inclus.