Comment ouvrir votre compteur lors d'un déménagement : le processus complet

Ce processus n'est pas difficile, mais il peut être déroutant si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Dans cet article de blog, nous allons vous guider pas-à-pas à travers tout le processus. Nous vous donnerons également quelques conseils pour que le processus se déroule aussi bien que possible.

L’ouverture d’un compteur est-elle facile ?

Faire réaliser l'ouverture d'un compteur électricité à Lyon est simple et peut être réalisée en quelques minutes seulement. Tout d'abord, trouvez votre bureau EDF local et prenez-rendez-vous pour parler avec quelqu'un de l'ouverture de votre compte. Vous devrez fournir vos informations personnelles et payer un dépôt. Une fois votre compte créé, vous pouvez activer votre compteur en suivant les instructions du site internet d'Enedis. Si vous avez un compteur de télécommunication Linky, vous pouvez même l'activer à distance. Une fois votre compteur activé, vous pourrez commencer à consommer de l'électricité dans votre logement. Grâce à EDF, l'ouverture d'un compte d'électricité et la mise en service sont faciles et pratiques.

Étape 1 : faire la demande d'ouverture

Pour ouvrir un compteur électrique à Lyon, il faut d'abord en faire la demande. Cette démarche peut être effectuée par téléphone ou sur internet. Les informations qui seront demandées initialement sont les mêmes quel que soit le moyen de communication choisi, et comprennent la future adresse du client ainsi que le nom de l'ancien occupant (afin de retrouver le PDL EDF). Le relevé du compteur EDF au moment de l'ouverture est également demandé. Une fois toutes ces informations réunies, elles peuvent ensuite être soumises à l'interlocuteur concerné afin d'entamer les démarches d'ouverture d'un compteur électrique à Lyon.

Étape 2 : je résilie mon ancien contrat

Pour réaliser l'ouverture d'un compteur électrique à Lyon, il est nécessaire d'effectuer quelques démarches. La première consiste à résilier le contrat de son ancien logement car un contrat ne se transfère pas d'un logement à un autre. Chaque contrat est lié à un logement et non à une personne. De plus, s'ils ne le font pas, ils risquent de payer la consommation pour deux logements, le précédent et le nouveau. Une autre démarche à prendre en compte est d'informer leur nouvelle municipalité ou ville de leur déménagement au moins trois jours avant la date de leur arrivée. Sans cela, la municipalité ne sera pas en mesure de leur fournir un compteur électrique. Enfin, il faut savoir que lorsqu'un particulier déménage, il doit emporter avec lui ses documents d'identité pour ouvrir un contrat d'électricité dans son nouveau logement. Ces quelques étapes vous permettront d'ouvrir votre compteur électrique sans problème à Lyon.

Étape 3 : l'ouverture du compteur électrique

Le particulier doit verser un dépôt au nouveau fournisseur pour ouvrir le compteur d'électricité à son nom. Le dépôt est rendu à la personne une fois qu'elle a payé sa facture finale. Le nouveau fournisseur exigera également une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Une fois que le nouveau fournisseur dispose de tous les documents requis, il notifie à Enedis la demande d'ouverture du compteur. Enedis enverra alors un SMS au particulier avec toutes les informations relatives à l'ouverture. Le particulier devra être présent dans la propriété au moment de l'ouverture. Après l'ouverture, l'alimentation en électricité du particulier sera sous tension et il pourra commencer à consommer de l'électricité.

Conclusion

Pour faire ouvrir votre compteur électrique à Lyon, vous devez d'abord contacter EDF pour demander une intervention. Cette démarche peut être effectuée en ligne, par téléphone ou en vous rendant dans l'un de leurs bureaux. Une fois votre demande traitée, un technicien sera dépêché chez vous pour ouvrir le compteur. L'ensemble du processus prend généralement moins d'une semaine. Dans certains cas, il peut y avoir un retard si le technicien ne peut pas accéder à votre propriété ou s'il y a du mauvais temps. Toutefois, dès lors que vous avez soumis votre demande, EDF fera de son mieux pour ouvrir votre compteur dans les meilleurs délais.