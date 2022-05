Lyon : la structure du théâtre flottant L’Ile Ô mise à l’eau lundi

En cours de construction dans le port, la coque du premier théâtre flottant d’Europe touchera l’eau ce lundi, rapporte Le Progrès.

Cette opération de mise à l’eau se fera à l’aide d’une grue de 50 mètres de haut et grâce au l’équipementier Dufour et à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR).

Conçu par l’architecte néerlandais Koen Olthuis, ce théâtre flottant s’élèvera sur deux étages avec une superficie totale de 800m². L’Ile Ô sera composé de deux salles de théâtres de 80 et 250 places, d’un rooftop de 150m² et de 170m² d’espaces dédiés à la formation et à des ateliers artistiques.

L’ensemble sera ensuite transféré vers les quais du Rhône entre le pont Gallieni et le viaduc de Perrache, dans le 7e arrondissement de Lyon où L’Ile Ô ouvrira ses portes en octobre prochain.

Cette construction hors du commun est permise grâce à un investissement privé de 2,6 millions d’euros.