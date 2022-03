Construction d’un théâtre flottant à Lyon : “l’objectif est de créer un vrai pôle de spectacles pour les 0-5 ans”

“L’Île Ô”, le tout premier bâtiment-théâtre flottant d’Europe devrait ouvrir ses portes au public cet automne à Lyon.

Ce vendredi, en plein cœur du Port Edouard Herriot à Lyon, les fondateurs et acteurs de L’Île Ô étaient réunis pour présenter l’avancement du projet, qui devrait voir le jour dans un peu plus de six mois à hauteur du pont Gallieni.

L’annonce d’un tel projet avait suscité de vives réactions du voisinage, notamment pour des questions d’urbanisme. Un collectif de riverains avait par ailleurs fait pression et le projet avait été revu à la baisse en termes de dimensions : le théâtre qui devrait mesurer 60 mètres de long n’en fera que 50, et sa hauteur atteindra les 8 mètres.

Cela n’empêchera pas au projet culturel de voir le jour comme il l’était prévu.C’est à l’issue d’un appel à projets des VNF (Voies Navigables du Rhône) en 2020 que L’Île Ô a séduit les organisateurs. “Nous avions besoin d’ouvrir cette voie fluviale à la concurrence” explique l’organisme ce vendredi matin lors d’une conférence de presse.

C’était un véritable “alignement des étoiles” pour Jean-Philippe Amy, fondateur du projet L’Île Ô et du Patadôme Théâtre, situé dans la banlieue Sud de Lyon. Ce théâtre qui rassemble 12 000 spectateurs chaque année est spécialisé dans la pratique de la scène pour les 0 à 5 ans. “Au Patadôme d’Irigny, les gens venaient de plus en plus loin des quatre départements adjacents. On s’est également rendu compte qu’il y avait une offre réduite de théâtre pour la petite enfance dans la Métropole de Lyon. Il fallait donc imaginer un projet différent au cœur de la cité,” explique-t-il.

L’Île Ô devrait “accoster” en juillet prochain au niveau de la berge Bertha Von Suttner, dans le 7e arrondissement de Lyon. Un emplacement choisi pour sa proximité avec plusieurs écoles et pour sa jeune population : 16% des habitants du 7e ont moins de cinq ans.

L’île Ô hébergerait deux salles de spectacle : l’une destinée à la petite enfance, de 80 places, et un autre véritable théâtre de 250 places. La structure accueillera également un espace de formation d’une surface de 170m2 en complément d’ateliers artistiques créées pour diverses disciplines. La location du rooftop d’une capacité d’accueil de 250 personnes assurerait la pérennisation du projet, en plus d’initiatives d’apprentissages de savoir-être pour les entreprises par le biais du théâtre. Mais l’accent reste sur la jeunesse : “L’objectif est de créer un vrai pôle de création de spectacles des 0-5 ans”, appuie Jean-Philippe Amy.

Sa conception a été confiée à l’architecte néerlandais Koen Olthuis de Waterstudios, un cabinet qui a déjà réalisé dans le passé des infrastructures flottantes telles que des maisons flottantes à Amsterdam située sur une rivière ou encore la conception d’un quartier flottant pour 20 000 personnes au sein d’un atoll des Maldives.

La réalisation de l’Île Ô a rencontré plusieurs difficultés, notamment sur la réglementation française. L’infrastructure ne peut pas être reconnue comme un bâtiment en tant que tel, il doit donc se plier aux normes appliquées pour les bateaux.

“Ce projet marque le début d’une nouvelle ère et ouvre le champ des possibles au futur, pour résoudre des manques de fondations, on pourra considérer un nouveau projet flottant, comme une école s’il y en a besoin,” détaille l’architecte. Ce dernier rappelle également que l’emplacement du projet n’est pas définitif et que sa conception a prévu

David Lahille, second fondateur du projet, a insisté sur la réflexion éco-responsable à l’origine de la structure, faite de bois et d’acier sur une coque en béton démontable et recyclable. Par exemple, la ventilation naturelle est assurée par les courants d'air permanents du Rhône. Le circuit court sera également privilégié pour l’espace restauration que l’Île Ô accueillera.

Le budget total de cette réalisation s’élève à 2,6 millions d’euros. La Ville et la Métropole de Lyon, le ministère de la Culture, en supplément d’autres partenaires de financement ont soutenu l’Île Ô.

Au niveau du calendrier, les travaux du tout premier bâtiment-théâtre d’Europe ont débuté le 1er mars, et la coque en béton est coulée et assemblée depuis ce lundi au Port Edouard Herriot à Lyon. La mise à l’eau de cette première structure est prévue pour le 16 mai prochain, et l’assemblage de panneaux de bois devrait commencer dans la foulée.Enfin, ce squelette devrait être déplacé à son lieu de résidence en juillet, au niveau du pont Gallieni, pour y finir son assemblage et ses aménagements intérieurs. L’Île Ô ouvrira ses portes au public à l’automne 2022.

