Lyon : le théâtre Comédie Odéon souffle sa dixième bougie

C’est une date anniversaire importante pour le théâtre lyonnais qui a décidé de le fêter comme il se doit pendant six jours.

Ainsi, de nombreuses activités et représentations sont prévues comme un grand blind test en extérieur, un quiz sur réservation dans le hall du théâtre, une visite guidée de l’Odéon, une initiation au théâtre en famille, des one-man-shows et des créations théâtrales pour petits et grands.

Tous les évènements sont gratuits pour les mineurs et à partir de 10 euros pour les plus de 18 ans.

Installé dans le 2e arrondissement de Lyon depuis 2013, l’Odéon a accueilli plus de 650 000 spectateurs et plus de 500 spectacles et concerts. Ainsi, pour souffler sa dixième bougie, le théâtre lyonnais espère marquer un grand coup : "Nous vous attendons nombreux pour rêver ensemble à la suite de nos aventures."