A Lyon, le premier théâtre flottant au monde ouvre enfin ses portes

C’est une structure novatrice qui a vu le jour sur les berges du Rhône à Lyon. Une première mondiale. Le projet ? Un théâtre flottant de 800 m2, avec deux scènes, de respectivement, 244 et 78 places, situées à 2 mètres sous le niveau de l’eau. Le tout avec plus de 245 m2 d’espaces de formations et ateliers artistiques disponibles pour des séminaires. Le tout pour un total de 2,9 millions d’euros.

C’est une vraie prouesse architecturale que réussit ce bâtiment flottant car il repose sur une coque de 500 tonnes de béton flottant. Si les derniers travaux étaient encore en cours ce jeudi, l’Île Ô accueillera sa première pièce ce samedi à 16h30.

Un théâtre conçu pour les enfants

Ce théâtre a pour vocation d’accueillir des pièces pour les plus petits, de 10 mois jusqu’à des pièces pour adolescents. Une volonté de la part des porteurs du projet afin de "proposer des ateliers et un accès à la culture du théâtre au cœur de la ville". En plus des différentes pièces qui se succèderont sur les scènes de l’Île Ô, des cours de théâtre seront également proposés aux plus jeunes. "Notre volonté avec ce projet c’est qu’on puisse laisser la possibilité aux jeunes de se construire avec les autres et de se développer et ça on veut le faire grâce aux outils du théâtre", déclare David Lahille co-porteur du projet L’Île Ô.

"On sait que le développement cognitif d’un enfant se fait entre 2 et 10 ans et c’est pour ça que donner la possibilité aux enfants de cet âge-là de faire du théâtre est fondamental, je dirais même plus que l’école", enchaîne-t-il.

La partie théâtre de l’Île Ô est tenue par une association et est à but non lucratif. Le projet a pour vocation de trouver son équilibre financier avec l’organisation de séminaires et d’activités d'entreprises afin de "développer les compétences relationnelles grâce aux outils du théâtre".

Une prouesse architecturale

"C’est une première mondiale" assure Jean-Philippe Amy, Directeur du Patadôme, co-porteur du projet L’Île Ô. Construire ainsi une structure flottante de cette ampleur cela n’a jamais été fait. La façon de réalisation est elle aussi totalement innovante car, une grande partie de la structure à d’abord été construite au port de Lyon avant d’être acheminée ici.

Ce qui fait que ce théâtre est totalement mobile et déplaçable au besoin. "Si demain le territoire ne veut plus ce bâtiment eh bien on a la possibilité de lever l’ancre et on s’en va, le bâtiment est à taille d’écluse on peut très bien descendre jusqu’à Marseille" explique David Lahille.

Mais l’innovation technique dont fait preuve ce projet nous montre que nous avons désormais la capacité de faire de telle structure sur l’eau, impliquant ainsi le risque de voir émerger de nombreux bâtiments sur nos fleuves et nos points.

"Bien sûr, le but ce n’est pas de couvrir toutes les surfaces d’eau, mais il y a un avantage, le flottant permet de reconfigurer et de repenser une ville comme Lyon, avoir des structures agiles va nous aider à faire face aux enjeux de demain", rassure-t-il.

C.R.