Valmy (9e arrondissement) devient le premier quartier Zéro Déchet de Lyon

L’idée est née rue de Paradis à Paris. Depuis, elle a fait des émules. Lyon lance à son tour son premier quartier "zéro déchet", dans le secteur de Valmy dans le 9e arrondissement. Mais ne vous attendez pas tout de suite à voir disparaître les mégots des trottoirs du jour au lendemain, ou ne plus être encombré par des cartons.

Deux associations, Mouvement de Palier et Zéro Déchet Lyon, vont piloter cette expérimentation durant trois ans. Leur rôle : fédérer les commerçants, habitants, structures ou associations qui sont déjà dans cette démarche. L’objectif : lutter contre le gaspillage sous toute ses formes. "Le prix des emballages devient plus cher, donc cela représente une économie de limiter les déchets ", appuie Camille Augey, adjointe en charge du commerce et de l’artisanat.

Les idées pour les inciter à réduire les détritus en tout genre sont multiples. "Cela peut-être, par exemple, de mettre en lien les commerçants qui regorgent de cartons de livraison avec les habitants, qui en cherchent pour déménager", développe Claire Dulière de l’association Lyon Zéro Déchet. Mais aussi récupérer les cheveux des salons de coiffure pour fabriquer des boudins permettant de dépolluer les mers ou océans, déployer les consignes dans la restauration, mettre en place des cartes de réductions pour les clients qui amènent leur contenant dans les épiceries, réemployer ces mêmes emballages ou encore démocratiser des journées de réparation afin d’éviter de jeter les appareils ménagers.

"Le but c’est également de toucher un maximum de personne, pas seulement celles qui sont déjà impliquées. C’est associer les habitants et les sensibiliser sur le sujet afin qu’ils essaient de jouer le jeu", complète Sarah Desmurs "Le défi Famille zéro déchet, qui avait été lancé en 2015 à Roubaix, avait montré qu’elle pouvait réduire jusqu’à 47 % de leurs déchets et économiser entre 1.000 euros et 3.000 euros par foyer à l’année", argumente-t-elle en guise de conclusion. Bilan dans trois ans.

