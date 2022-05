A Clermont, l'OL veut une victoire "pour attaquer la saison prochaine"

Un match sans enjeu que les Lyonnais promettent de "jouer à fond", a expliqué Claudio Caçapa. "Comme toutes les dernières semaines d'entrainement, nous étions derrière les joueurs pour leur dire que ce n'est pas fini. Il reste un match à gagner", a insisté l'entraineur adjoint de l'OL.

Car Peter Bosz l'avait dit, ce n'est pas pareil de finir 10e ou 7e. Si les Lyonnais ne visent plus l'Europe, ils chercheront tout de même à "bien finir la saison et prendre la 7e place", a continué Caçapa, qui remplaçait le coach néerlandais, victime d'une légère intervention chirurgicale en début de semaine.

Et l'envie semble partager dans le vestiaire, selon le milieu offensif Jeff Reine-Adélaïde : "On veut terminer le plus haut possible. L'enjeu est de terminer en beauté ce championnat. Nous ne sommes pas fiers de ce que nous avons fait cette saison alors on va tout donner. Maintenant, il faut aller de l'avant et penser à la saison prochaine".

Alors, même si une victoire "ne changera pas beaucoup de chose", les trois points semblent importants pour le groupe, comme l'a expliqué Claudio Caçapa : "Ce dernier match à l'extérieur, on doit le gagner pour nous, et pour les supporters. C'est à partir de cette rencontre qu'on pourra attaquer la saison prochaine".

F.L.