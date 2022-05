Barrages de la Ligue 2 : surpassé par Quevilly, Villefranche aura besoin d'un miracle au retour (1-3)

Mardi soir, au stade Armand-Chouffet de Villefranche-sur-Saône, le match aller du barrage de la Ligue 2 a tourné en faveur de Quevilly Rouen Métropole. Les pensionnaires du 2e échelon du football français sont venus à bout du FCVB (National) sur le score de 1-3.

Les Tigres Caladois avaient pourtant ouvert le score dès la 28e minute par Elisor sur pénalty. Mais QRM a ensuite mis la machine en route pour remonter le score et s'imposer avec un avantage confortable. Elisor a eu en fin de rencontre la balle du 2-3 qui aurait offert un peu d'air à Villefranche.

"On aurait aimé un autre résultat ce soir et c’est sur qu’on n’est pas dans une position idéale avant le match retour. (...) On leur a posé beaucoup de problèmes dans le jeu et si on a le bonheur d’ouvrir le score rapidement la bas ça peut tourner. On n’a plus rien à perdre désormais", a reconnu le coach Hervé Della Maggiore lors de sa conférence de presse.

La seconde manche se disputera dimanche après-midi sur la pelouse de Quevilly. Il faudra un exploit, un miracle même pour que les Rhodaniens décrochent leur ticket pour la Ligue 2. Mais impossible n'est pas caladois.