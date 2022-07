National ou Ligue 2 : en attendant la décision de la FFF, le FCVB "s’impatiente"

C’est ce mercredi que la FFF prendra une décision quant à la rétrogradation des Girondins. Lié à leur destin, le FCVB déplore son incapacité de préparer sa saison 2022/2023.

"L’impact de cette période d’attente est donc d’ores et déjà néfaste à la progression de notre club et elle aura un impact négatif et irrévocable sur notre saison 2022/23 en Ligue 2 ou en National", dénonce le staff dans un communiqué de presse.

En effet, le club ne peut pas se projeter sans budget cohérent sur le recrutement de joueurs et salariés, ses partenariats, le merchandising ou encore sa campagne d’abonnement.

C’est tout un système qui se retrouve bouleversé. Le club dit avoir "toujours eu foi en l’impartialité de nos instances footballistiques et il reste persuadé que le COMEX, fervent défenseur du football amateur, s’assurera que, dans le monde du football, les règles sont les mêmes pour tous."

A noter que les Girondins ont obtenu les faveurs de la CNOSF et qu’ainsi une petite tendance se dégage pour le maintien de Bordeaux en Ligue 2.