Les Caladois ont eu une préparation tronquée par le maintien tardif de Bordeaux en Ligue 2. Après deux années fantastiques et deux play-offs disputés, les hommes d’Hervé Della Maggiore vivent un exercice plus compliqué, avec le maintien comme seul objectif. Préparation et mercato altéré, saison plus compliquée, le projet de Ligue 3, la formation, la rénovation du stade Armand Chouffet…

