Match aller des barrages de Ligue 2 : le FCVB "ne veut pas laisser passer sa chance"

Avec des billets vendus en quelques heures, l'attente est énorme autour du club caladois qui avait raté la marche l'année dernière face à Niort. "Ce qu'on a fait l'année dernière, c'était exceptionnel. Le faire une deuxième fois, c'est incroyable. Donc on ne peut pas laisser passer cette chance, on a une obligation de résultats", nous a confié Philippe Terrier, le président du FCVB.

"Les joueurs sont très concentrés. Ils savent les erreurs commises l'année dernière, en pensant que le match était acquis avec la victoire du match aller. On sait maintenant qu'un barrage, ça dure 180 minutes et il faudra tenir ces 180 minutes. Là, ils sont très concentrés, ils sont dans leur match et ne s'occupent pas de ce qui se passe à côté", a insisté le dirigeant caladois, assurant que ses joueurs ont "la volonté de ne pas revivre ce qu'ils ont vécu la saison dernière".

Mais il faudra se méfier d'un adversaire habitué à se transcender, en coupe de France notamment : "On a une énorme envie de monter, mais eux, ils ont une énorme envie de ne pas descendre. Les deux équipes voudront gagner le match. C'est ce qu'il faut se dire. Et on est loin d'avoir gagné".

Le match retour aura lieu dimanche à 16h en Normandie. En cas de montée en Ligue 2, le club serait contraint de déménager, et une possible cohabitation avec l'OL au Groupama Stadium est évoquée. "Mais je suis superstitieux. Ce n'est pas mon souci majeur. Là, mon souci, c'est de gagner les barrages", a conclu Philippe Terrier.

F.L.