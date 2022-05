Barrages de Ligue 2 : le FC Villefranche Beaujolais condamné à l'exploit à Quevilly

Les footballeurs caladois se déplacent à Quevilly pour le match retour des barrages de Ligue 2. Après leur défaite 1-3 mardi à domicile, les hommes d'Hervé Della Maggiore devront créer l'exploit pour espérer quitter le championnat de National.

"On aurait aimé un autre résultat et c’est sûr qu’on n’est pas dans une position idéale avant le match retour. (...) On leur a posé beaucoup de problèmes dans le jeu et si on a le bonheur d’ouvrir le score rapidement là-bas ça peut tourner. On n’a plus rien à perdre désormais", estimait l'entraineur des Tigres à l'issue du match aller.

Après avoir raté de peu l'accession la saison dernière, les joueurs du FCVB joueront donc le tout pour le tout. La rencontre débutera à 16h sur la pelouse de Quevilly.